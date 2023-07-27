بوتين: إنشاء أول مرافق الإنتاج في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس هذا العام

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس في المستقبل القريب.

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وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "في المستقبل القريب في مصر في منطقة قناة السويس سوف يطلقون منطقة صناعية روسية، من المقرر توزيع البضائع المنتجة هناك في جميع أنحاء إفريقيا".

وتابع بوتين: "في مصر تحدثت مع زميلي الرئيس السيسي، نناقش وأتمنى أن نفتتح منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب. ونتوقع أن يتم هذا العام إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية في المنطقة، وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن العديد من الشركات الروسية تعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية، كما أن شركة "روس أتوم" الروسية تبني محطة للطاقة النووية في مصر.

المصدر: RT