 
مباشر

بوتين: إنشاء أول مرافق الإنتاج في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس هذا العام

مال وأعمال

بوتين: إنشاء أول مرافق الإنتاج في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس هذا العام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrd6

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس في المستقبل القريب.

إقرأ المزيد
مصر وروسيا تتحالفان لمواجهة مؤامرة كبرى.. مستشار عسكري مصري يتحدث لـRT
مصر وروسيا تتحالفان لمواجهة مؤامرة كبرى.. مستشار عسكري مصري يتحدث لـRT

وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "في المستقبل القريب في مصر في منطقة قناة السويس سوف يطلقون منطقة صناعية روسية، من المقرر توزيع البضائع المنتجة هناك في جميع أنحاء إفريقيا".

وتابع بوتين: "في مصر تحدثت مع زميلي الرئيس السيسي، نناقش وأتمنى أن نفتتح منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب. ونتوقع أن يتم هذا العام إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية في المنطقة، وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن العديد من الشركات الروسية تعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية، كما أن شركة "روس أتوم" الروسية تبني محطة للطاقة النووية في مصر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)