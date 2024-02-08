الدفاعات الجوية الروسية تحبط محاولة هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة القوات الأوكرانية ليلا، تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية، وتمكنت من تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضافت: "تم تدمير المركبة الجوية المسيرة الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي روسيا الاتحادية - جمهورية القرم".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

يشار إلى أن من بين المسيرات التي تستخدمها قوات كييف في محاولات تنفيذ أعمال إرهابية فوق الأراضي الروسية، "بابا ياغا" الأوكرانية التي تستخدم منظومة اتصالات "ستارلينك" الفضائية.

المصدر: RT