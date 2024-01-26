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بوتين: البلاد كلها تدعم المدافعين عن الوطن في ساحة المعركة

أخبار روسيا

بوتين: البلاد كلها تدعم المدافعين عن الوطن في ساحة المعركة
Gettyimages.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا كلها تساعد بإخلاص أولئك الذين يدافعون عن وطنهم الأم في ساحة المعركة.

وقال بوتين اليوم الجمعة، خلال لقاء مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "هناك طلاب من جامعات مختلفة تبرعوا بـ 19 طنا من الدم لدعم المقاتلين الروس".

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وأضاف الرئيس: "…لقد اتجهت البلاد بأكملها بصدق نحو أولئك الذين يدافعون عن وطنهم الأم في ساحة المعركة غير آبهين بأنفسهم".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس بأن أكثر من 600 ألف عسكري موجودون حاليا في منطقة القتال.

و كان الرئيس بوتين قد أكد في وقت سابق، خلال حفل توزيع جوائز "أبطال روسيا"، أن البلاد ومواطنيها فخورون بجنودهم وأبطالهم الذين يشاركون في العملية الخاصة، معربا عن ثقته بتحقيق جميع الأهداف.

المصدر:RT

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