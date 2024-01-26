 
مباشر

بوتين: العملية العسكرية بدأت لحماية مصالح روسيا وإنهاء الحرب على دونباس

أخبار العالم

بوتين: العملية العسكرية بدأت لحماية مصالح روسيا وإنهاء الحرب على دونباس
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wuz6

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحاول استخدام الوسائل المسلحة لإنهاء الحرب التي بدأتها سلطات كييف في دونباس منذ عام 2014.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية "لم تكن هناك اعتبارات أخرى إلا حماية مصالح روسيا. عند حل قضايا من هذا النوع، لا يمكن أن تكون هناك دوافع أخرى".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مواقع جديدة في عدة محاور الأسبوع الماضي
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مواقع جديدة في عدة محاور الأسبوع الماضي

وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب. لقد بدأوا [سلطات كييف] بأنفسهم الحرب في دونباس. هذه محاولة لإنهاء هذه الحرب بالوسائل المسلحة".

وتابع: "سنسعى إلى تنفيذ المهام والأهداف التي حددناها".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "من المحتمل أن تكون هناك قضايا تتطلب اهتماما وحلولا إضافية، شيء ما يحتاج دائما إلى التعديل، لأن منطقة القتال كبيرة، حوالي ألفي كيلومتر، وهناك أكثر من 600 ألف شخص في منطقة العمليات القتالية، الآلية ضخمة".

واقترح الرئيس خلال الاجتماع مناقشة ما يجب القيام به من إجراءات إضافية لضمان تقليل هذه الصعوبات وتقليصها إلى الصفر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا