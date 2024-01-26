بوتين: العملية العسكرية بدأت لحماية مصالح روسيا وإنهاء الحرب على دونباس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحاول استخدام الوسائل المسلحة لإنهاء الحرب التي بدأتها سلطات كييف في دونباس منذ عام 2014.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية "لم تكن هناك اعتبارات أخرى إلا حماية مصالح روسيا. عند حل قضايا من هذا النوع، لا يمكن أن تكون هناك دوافع أخرى".

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وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب. لقد بدأوا [سلطات كييف] بأنفسهم الحرب في دونباس. هذه محاولة لإنهاء هذه الحرب بالوسائل المسلحة".

وتابع: "سنسعى إلى تنفيذ المهام والأهداف التي حددناها".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "من المحتمل أن تكون هناك قضايا تتطلب اهتماما وحلولا إضافية، شيء ما يحتاج دائما إلى التعديل، لأن منطقة القتال كبيرة، حوالي ألفي كيلومتر، وهناك أكثر من 600 ألف شخص في منطقة العمليات القتالية، الآلية ضخمة".

واقترح الرئيس خلال الاجتماع مناقشة ما يجب القيام به من إجراءات إضافية لضمان تقليل هذه الصعوبات وتقليصها إلى الصفر.

المصدر: RT