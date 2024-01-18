بوغدانوف والسفير الإيراني يبحثان الأزمة السورية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي خلال لقائهما اليوم الخميس في موسكو، أهمية تنسيق الجهود لتسوية الأزمة السورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اللقاء: "أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف بين موسكو وطهران للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في سوريا بصيغة أستانا".

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وتابع البيان: "أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء التصعيد المستمر في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأكدا ضرورة وقف القتال في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين بحثا "الوضع في البحر الأحمر، الذي تفاقم بشكل حاد نتيجة الضربات واسعة النطاق على اليمن من تحالف الدول الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا".

المصدر: RT