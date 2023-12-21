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الأسد يبحث مع لافرنتييف التعاون السوري الروسي

أخبار العالم العربي

الأسد يبحث مع لافرنتييف التعاون السوري الروسي
SANA
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بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، العلاقات الثنائية والتعاون بين سورية وروسيا.

وناقش الأسد مع لافرنتييف آليات تنمية التعاون الثنائي في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما جرى بحث التطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وفي سياق آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، مواصلة قواتها مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية الروسية للمدنيين وإعادة النازحين إلى البلدات المحررة.

المصدر: سانا

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