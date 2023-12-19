القوات الجوية الروسية توجه ضربة لمواقع المسلحين في إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن توجيه القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة لمواقع المسلحين في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان له، يوم الثلاثاء أن "القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت يوم 18 ديسمبر غارة جوية على مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية داخل مصنع في المنطقة الصناعية بمدينة إدلب".

وأضاف أنه "بنتيجة الغارة تم تدمير ورش لتجميع وتصليح الطائرات المسيرة وتم القضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين".

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بالإضافة إلى ذلك، أعلن نائب مدير المركز الروسي للمصالحة أن طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "يستمر... في انتهاك بروتوكولات تفادي الصدام وانتهاك الأجواء السورية".

وقال المركز الروسي إنه رصد خلال اليوم الأخير 9 انتهاكات من قبل طائرتي "A-10 Thunderbolt" و6 مقاتلات "رافال" وطائرة "MQ-1C" التابعة للتحالف، في منطقة التنف.

وأضاف المركز في بيانه أنه "من خلال تلك الأعمال يواصل التحالف خلق مخاطر وقوع حوادث جوية ويؤجج الأوضاع في المجال الجوي السوري".

المصدر: تاس