الدفاع الروسية: مسيّرات "التحالف" الأمريكي في سوريا تنتهك الأجواء 12 مرة في 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الطيران الأمريكي المسيّر التابع للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا بقيادة واشنطن، انتهك قواعد منع الاشتباك 12 مرة في سوريا خلال 24 ساعة

وقال نائب رئيس "المركز الروسي"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، إن ما يسمى بـ”التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 12 مرة خلال يوم واحد.

إقرأ المزيد

وأشار كوليت إلى أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق الأوضاع والمواقف الخطيرة في الأجواء السورية، حيث يقوم بالتحليق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وفي انتهاك للمجال الجوي السوري أيضا.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة، أعلن المركز الروسي أن الطيران الحربي التابع لـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" انتهك قواعد منع الاشتباك فوق منطقة التنف شرقي سوريا 6 مرات خلال 24 ساعة.

وأشار كوليت حينها إلى أنه بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

المصدر: تاس