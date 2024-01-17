الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لصاروخين "ستورم شادو" في خيرسون ولا أضرار

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز "ستورم شادو" في محاولة للجيش الأوكراني قصف مدينة غينيتشيسك في مقاطعة خيرسون، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات أو دمار.

وكتب عمدة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في قناته على "تلغرام": "تصدت الدفاعات الجوية لمحاولة القوات المسلحة لنظام كييف قصف مدينة غينيتشيسك".

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وأضاف:" تم إسقاط صاروخين من طراز Storm Shadow <...> كانا سيستهدفان مدرسة ومنشأة طبية بالقرب من قرية بوبوفكا ولم تقع أي إصابات أو أضرار".

ومن المرات الأخيرة قبل هذه التي تعرضت فيها مدينة غينيتشيسك للقصف من قوات كييف كانت في سبتمبر العام الماضي، وخلال إجراء الانتخابات في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وحينها قال نائب رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، نيكولاي بولايف للصحفيين: "في غينيتشيسك التابعة لمقاطعة خيرسون، يتم الإعلان عدة مرات في اليوم عن خطر هجوم صاروخي ويتم إجلاء (اللجان) من مقرها الرئيسي إلى قبو آخر".

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار".

المصدر: نوفوستي