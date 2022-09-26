 
مباشر

استفتاءات الانضمام.. نسبة التصويب بمقاطعة خيرسون تبلغ 63.58% وزابوروجيه 66.43%

أخبار العالم

استفتاءات الانضمام.. نسبة التصويب بمقاطعة خيرسون تبلغ 63.58% وزابوروجيه 66.43%
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tve3

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون مارينا زاخاروفا، أن نسبة التصويت بلغت 63.58% في اليوم الرابع من تصويت الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وقالت زاخاروفا: "وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، بلغت نسبة الاقتراع 63.58%"، مضيفة أنه تم تسجيل عدد من الاستفزازات الأوكرانية خلال الاستفتاء في مناطق المقاطعة.

ووفقا لرئيس اللجنة الانتخابية في مقاطعة زابوروجيه بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء في المقاطعة 66.43% لنفس الفترة من التصويت.

وصوت أكثر من 4 آلاف شخص في استفتاء انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مراكز الاقتراع المحلية، والتي افتتحت في عشرات المدن بروسيا.

وأكدت لجنة الانتخابات، أنه لم يتم تسجيل أي انتهاك لإجراءات التصويت.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا