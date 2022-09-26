استفتاءات الانضمام.. نسبة التصويب بمقاطعة خيرسون تبلغ 63.58% وزابوروجيه 66.43%

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون مارينا زاخاروفا، أن نسبة التصويت بلغت 63.58% في اليوم الرابع من تصويت الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وقالت زاخاروفا: "وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، بلغت نسبة الاقتراع 63.58%"، مضيفة أنه تم تسجيل عدد من الاستفزازات الأوكرانية خلال الاستفتاء في مناطق المقاطعة.

ووفقا لرئيس اللجنة الانتخابية في مقاطعة زابوروجيه بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء في المقاطعة 66.43% لنفس الفترة من التصويت.

وصوت أكثر من 4 آلاف شخص في استفتاء انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مراكز الاقتراع المحلية، والتي افتتحت في عشرات المدن بروسيا.

وأكدت لجنة الانتخابات، أنه لم يتم تسجيل أي انتهاك لإجراءات التصويت.

المصدر: وكالات