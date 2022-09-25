استفتاءات الانضمام.. نسبة التصويت تتجاوز 77% في دونيتسك

أعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة التصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا تجاوزت 77٪ في دونيتسك، و76٪ في لوغانسك، و51.55% في زابوروجيه و48.9% في خيرسون في اليوم الثالث للاستفتاء.

دونيتسك: نتائج التصويت خلال اليومين الماضيين بلغت 77.12٪.

أعلن فلاديمير فيسوتسكي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن نسبة المقترعين خلال الأيام الثلاثة من التصويت بلغت 77.12٪، حيث بلغ عدد المصوتين 1.202.855 شخصا".

من جانبه قال رئيس الجمهورية دينيس بوشلين، إن المراقبين الأجانب لم يسجلوا أي انتهاكات في اليوم الثالث من الاستفتاء وأن نتائج التصويت الأولية كانت أفضل من المتوقع.

لوغانسك: نسبة التصويت 76.09٪

أعلنت إيلينا كرافتشينكو رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بالجمهورية أن "إجمالي الإقبال خلال اليومين بلغ 76.09%"، مشيرة إلى أن 21.97% من الناخبين صوتوا اليوم الأحد.

ولفتت إلى أنه وفقا للمعايير الدولية، يعتبر الاستفتاء نافذا إذا صوت فيه أكثر من 50%.

خيرسون: نسبة التصويت 48.91%

وقالت مارينا زاخاروفا رئيسة لجنة انتخابات مقاطعة خيرسون إن نسبة الإقبال خلال أيام الاستفتاء الثلاثة في منطقة خيرسون بلغت 48.91% من الناخبين، بإجمالي 750 ألف شخص.

زابوروجيه: نسبة التصويت 51.55%

أعلنت غالينا كاتيوشتشينكو رئيسة لجنة الانتخابات في المقاطعة، أن نسبة التصويت خلال ثلاثة أيام بلغت 51.55%.

ويجرى من الـ23 حتى الـ27 من سبتمبر الجاري الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها.

المصدر: RT