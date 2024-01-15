زاخاروفا ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني عن رغبته في ضرب لافروف

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأنه "غير متعلم"، تعليقا على تصريحاته عن رغبته في "ضرب" الوزير الروسي سيرغي لافروف.

وقالت زاخاروفا في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الاثنين، إن "الخلل العقلي لممثلي نظام كييف أمر معروف للجميع. وفي هذا تكمن المشكلة، حيث تم توظيف أشخاص غير متعلمين وعدوانيين كوزراء لتدمير أوكرانيا مقابل المال الأمريكي".

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وأضافت: "ربما كان ينبغي عليه أن يمارس الفنون القتالية المختلطة بدلا من العمل في وزارة الخارجية".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا التي أدلى بها في وقت سابق، حيث قال إنه كانت لديه رغبة في "ضرب" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء محادثاتهما في تركيا في مارس عام 2022.

المصدر: "إزفيستيا"