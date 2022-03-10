لافروف وكوليبا يبدآن اجتماعهما في أنطاليا بحضور تشاووش أوغلو (صور)

بدأ قبل قليل اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

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يأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو في وقت سابق اليوم لقاء منفصلا من كل من كوليبا ولافروف.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

المصدر: وكالات