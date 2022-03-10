قبل الاجتماع الثلاثي.. تشاووش أوغلو يجتمع مع كل من نظيريه الروسي والأوكراني

أعلن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو صباح اليوم أنه التقى نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وذلك تمهيدا للقاء ثلاثي يجمع وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في وقت لاحق اليوم.

بدورها أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوزير سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع تشاووش أوغلو، على هامش مشاركته في منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي، قبل لقائه كوليبا بحضور تشاووش أوغلو في أول لقاء بين وزيرين روسي وأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: وكالات