بوتين يمازح محافظ خاباروفسك حول موقع الأخير في "درجات الترقي"

مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محافظ مدينة خاباروفسك، ميخائيل ديغتياريف، وقال إن الأخير يشغل مكانة عالية في درجات الترقي، مشيرا إلى أن هذه المكانة تأتي تاليا بعد "الإله".

وجاء حديث الرئيس بوتين خلال اجتماع له مع رجال الأعمال في المدينة الروسية، وقالت المساهمة في مزرعة الدواجن "كومسومولسكايا"، ليودميلا كوزنتسوفا، إنه منذ ما يزيد قليلا عن عام، حدث تفشي لإنفلونزا الطيور في منشأة الدواجن، مما أدى إلى نفوق أكثر من نصف مليون دجاجة.

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وأردف بوتين ممازحا أن الحاكم ديغتياريف يحتل مرتبته بعد الرب في درجات الترقي.

وأضاف: "حسنا، ربما بعون الله، وبفضل إيمان الحاكم ميخائيل فلاديميروفيتش ديغتياريف بنا، وربما بمسؤوليته تجاه السكان الذين ما زلنا نطعمهم، تمكنا من إنتاج 25 مليون بيضة في مزرعتين للدواجن خلال ديسمبر".

وردا على ذلك، قال بوتين مازحا: "ميخائيل فلاديميروفيتش، ألفت انتباهكم إلى أنكم بعد الرب في درجات الترقي".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين يقوم في بعض الأحيان بممازحة الآخرين عند اللقاءات بهم، وأكدت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان في وقت سابق على الظهور المتميز والاستثنائي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي مشيرة إلى روح الدعابة التي أبداها الرئيس الروسي وسرده بعض التفاصيل الشخصية.

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وفي سبتمبر من العام الماضي تندّر الرئيس بوتين ومازح بعد طلب رئيس "سبيربنك" مليار روبل من الموازنة سنويا لدعم مشروع لهم وقال بوتين له: "ربما حرام على شخص ثري مثل (غيرمان) غريف طلب مثل هذا المبلغ".

المصدر: نوفوستي