بوتين ممازحا خلال اجتماع: أضعنا ميخيلسون وأنتم مهتمون بحامل كاميرا!

مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحضور قبيل اجتماع خصص لبحث قضايا تنمية قطاع النفط والغاز في مدينة توبولسك بسيبيريا وتأخر عن حضوره أحد أبرز المشاركين فيه.

قبيل الاجتماع، لاحظ بوتين أن المقعد بجانبه والمخصص لليونيد ميخيلسون، رئيس مجلسي إدارة شركة الغاز "نوفاتيك" وشركة "سيبور" للصناعات البيتروكيميائية، لا يزال شاغرا، فسأل عنه.

في هذه الأثناء تبين أن مصورا فقد "ترايبود الكاميرا" (الحامل ثلاثي القوائم) وبدا منشغلا في البحث عنه.

فقال بوتين مخاطبا المصور والحضور: "انظروا إليه! كل يغني على ليلاه.. يقول إنه أضاع ترايبود الكاميرا يا له من أمر تافه.. إذا أنت أضعت ترايبود الكاميرا فنحن أضعنا ميخلسون بعظمته".

وعندما حضر ميخيلسون أخيرا، تابع بوتين ممازحا: "طيب، عثرنا حتى على ميخيلسون، وأنت ما زلت تبحث عن حامل الكاميرا.. فكيف يمكن الشروع في الاجتماع؟".

بعد لحظات انتهت المشكلة وبدأ الاجتماع.

المصدر: نوفوستي