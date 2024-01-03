مجلس الدوما: 8 مراحل تطوير وتحديث لمعدات الجيش الروسي منذ بداية العملية الخاصة

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي دميتري سابلين امتلاك الجيش الروسي أنواعا فريدة من المعدات العسكرية، مؤكدا أن تنوعها في ازدياد بصورة مستمرة على الجبهة.

وقال سابلين وهو يشغل كذلك منصب قائد لواء المسيرات الجوية "كاسكاد" في حديث لوكالة أنباء "تاس" إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مرت المعدات العسكرية للقوات الروسية بـ8 مراحل على الأقل من التحديث.

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وأضاف: "نحن في تقدم. من ناحية معداتنا، فقد تم تحديث العديد من النماذج ثماني أو تسع مرات خلال هذا النزاع. نحن نلعب معهم وباستمرار لعبة القط والفأر، يحاولون التصدي لما عندنا بينما نكون قد توصلنا إلى شيء ما جديد".

وفي تصريحات له يوم أمس، قال إن المسيّرات الجوية الروسية من طراز "لانسيت" تمكنت من تدمير جزء كبير من المدرعات الغربية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، فإن خسائر الجانب الأوكراني نتيجة الهجمات بالأسلحة الجوية الجوّالة من هذا النوع، تتجاوز بشكل كبير عدد المحاولات الأوكرانية لمهاجمة مشغلي هذه المسيرات الجوية، بحسب سابيلن.

وشدد على أن مسيرات "لانسيت"، تقوم كذلك بتدمير مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: تاس