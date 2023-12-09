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درونات روسية جديدة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

العلوم والتكنولوجيا

درونات روسية جديدة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة
Sputnik stanislav krasilnikov
صورة تعبيرية
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أعلنت مصادر مطلعة في المجال العسكري، أن قوات الجيش الروسي بدأت باستخدام درونات انتحارية جديدة، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحول الموضوع قال أنطون فيودوروفيتش مدير مركز "كاسكاد_أورال" الروسي للتدريب الخاص للقوات العسكرية: "قوات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام درونات Cucumber (الخيار) التي تم تطويرها في يكاتيرينبورغ".

وأضاف:"هذه الطائرة الصغيرة قادرة على حمل 2.5 كلغ من المتفجرات إلى مسافة 5 كلم، تم تصميم هذه الطائرات لتقوم بالعمليات المتطورة وفق المفاهيم العسكرية، المصممون قرروا من باب الدعابة إطلاق اسم (الخيار) عليها كي لا تحمل اسما عدوانيا".

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وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يستخدم في معاركه خلال العملية العسكرية الخاصة عشرات الأنواع من الدرونات الانتحارية، ومنها درونات "لانسيت الشهيرة"، ودرونات "Cube"، ودرونات privet-82، كما يستخدم عدة أنواع من درونات الاستطلاع.

المصدر: سلاح روسيا

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