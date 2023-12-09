درونات روسية جديدة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أعلنت مصادر مطلعة في المجال العسكري، أن قوات الجيش الروسي بدأت باستخدام درونات انتحارية جديدة، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحول الموضوع قال أنطون فيودوروفيتش مدير مركز "كاسكاد_أورال" الروسي للتدريب الخاص للقوات العسكرية: "قوات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام درونات Cucumber (الخيار) التي تم تطويرها في يكاتيرينبورغ".

وأضاف:"هذه الطائرة الصغيرة قادرة على حمل 2.5 كلغ من المتفجرات إلى مسافة 5 كلم، تم تصميم هذه الطائرات لتقوم بالعمليات المتطورة وفق المفاهيم العسكرية، المصممون قرروا من باب الدعابة إطلاق اسم (الخيار) عليها كي لا تحمل اسما عدوانيا".

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وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يستخدم في معاركه خلال العملية العسكرية الخاصة عشرات الأنواع من الدرونات الانتحارية، ومنها درونات "لانسيت الشهيرة"، ودرونات "Cube"، ودرونات privet-82، كما يستخدم عدة أنواع من درونات الاستطلاع.

المصدر: سلاح روسيا