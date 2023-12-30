السفير الروسي لدى واشنطن: رد الفعل الأمريكي على الضربات الجوية الروسية في أوكرانيا دليل على فعاليتها

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن رد فعل ممثلي الإدارة الأمريكية على ضربات القوات الروسية على المنشآت العسكرية لنظام كييف يشهد على فعالية العملية العسكرية الخاصة.

وقال أنطونوف: "رد الفعل الأمريكي على ضربات القوات الجوية الروسية يشهد على فعالية العملية العسكرية الخاصة، كما يعترف الأمريكيون أنفسهم تمكنت واشنطن من توحيد 50 دولة على شن حرب هجينة ضد روسيا إرسال الأسلحة الغربية الحديثة على الجبهة ضد القوات المسلحة الروسية".

وتابع: "على الرغم من كل المحاولات، ركزت روسيا وزادت فعالية القوات المسلحة واستعدادها القتالي بشكل كبير. وهذا ما تؤكده الضربات الناجحة اليوم للقوات الجوية الروسية على المنشآت العسكرية لنظام كييف".

وشدد أنتونوف على أن أي تعديات على أمن روسيا ستتلقى "ردا حاسما، وأن الجيش الروسي سيفي بواجبه في حماية الوطن الأم".

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح سابق، معلقا على مسار العملية الخاصة في أوكرانيا، بأن روسيا تهدد بعض دول الناتو، والتي بدورها تزيد من مخاطر تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني.

المصدر: RT