نيبينزيا: أوكرانيا تضع أنظمة دفاع جوي في مناطق سكنية منتهكة القانون الدولي

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أوكرانيا تضع أنظمة دفاع جوي في مناطق سكنية في انتهاك للقانون الدولي.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: "إذا كان هناك أي شيء يمكن الحديث عنه فهو ما يتعلق بأعمال أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المنتشرة في المناطق السكنية في المدن الأوكرانية، والتي هي موجودة هناك في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وأكد نيبينزيا أن أوكرانيا فقدت منذ زمن جميع مواردها المالية والعسكرية وتحولت إلى "شركة عسكرية خاصة في أيدي الدول الغربية".

وتابع: "في الواقع أوكرانيا اليوم ليست أكثر من شركة عسكرية خاصة في أيدي الدول الغربية، مهمتها إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا" وأشار نيبينزيا إلى أن مهمة موسكو هي منع نظام كييف من تدمير شعبه.

المصدر: تاس