الأمم المتحدة: الضربة الأخيرة على أوكرانيا واحدة من الأكبر منذ بداية الحرب

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أن الضربة الأخيرة على أوكرانيا واحدة من الأكبر منذ بداية الحرب.

وقال خياري: "الضربات الأخيرة واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ فبراير 2022".

وفي سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أيضا أن قواتها نفذت 50 ضربة في وقت واحد، وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

كما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس