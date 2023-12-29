الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم عند الساعة 16:20 بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي باستخدام مسيرة، حيث أسقطت وسائط دفاعنا الجوي المناوبة تلك المسيرة فوق مقاطعة بريانسك".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض منظومات الدفاع الجوي الروسية وتدمير 3 صواريخ أوكرانية مضادة للرادار من طراز HARM الأمريكية الصنع فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 29 ديسمبر، حوالي الساعة 15:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ (هارم) المضادة للرادار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وفي سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أيضا أن قواتها نفذت 50 ضربة في وقت واحد، وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

كما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس