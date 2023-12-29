الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني وتدمير 3 صواريخ أمريكية الصنع فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض منظومات الدفاع الجوي الروسية وتدمير 3 صواريخ أوكرانية مضادة للرادار من طراز HARM الأمريكية الصنع فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 29 ديسمبر، حوالي الساعة 15:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ (هارم) المضادة للرادار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضافت: "تم تدمير 3 صواريخ أوكرانية من طراز HARM مصنوعة في الولايات المتحدة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وفي سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أيضا أن قواتها نفذت 50 ضربة في وقت واحد، وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

كما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية