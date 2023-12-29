"قريبا ستسير فوق أراضي أوكرانيا".. قديروف يستعرض النماذج الأولية لـ"عربة الجهاد" (فيديو)

تفقد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف النماذج التجريبية الأولية لـ"عربة الجهاد"، وبشر بأنها ستدخل قريبا في الخدمة وستكون على خطوط المواجهة وفوق أراضي أوكرانيا "قريبا".

واستعرض قديروف نماذج "عربة الجهاد" المصممة على هيكل السيارات من موديلات: "واز باتريوت" و"غاز سوبول" و"غاز سادكو"، وذكر مراسل وكالة "نوفوستي" أنه في هذه المرحلة تجري عليها الاختبارات.

وصرح قديروف بأنه قام بزيارة قاعدة إنتاجها وأجرى تعديلاته الخاصة عليها، مبينا أنه تم الأخذ بها حقيقة. وقال: "سنرى كيف ستعمل هذه العربات على خطوط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. أعتقد أنها ستكون بالفعل في المستقبل القريب... على أراضي أوكرانيا".

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بدوره، صرح وزير الصناعة والطاقة الشيشاني آدم حكيموف أن السيارات ستدخل مرحلة الإنتاج التسلسلي ابتداء من العام المقبل.

وقال: "تعتبر هذه المركبات المطلوبة في منطقة العملية العسكرية ولذلك لم نقوم بتصفيحها، لأن المهمة الأولية التي ستضطلع بها تتطلب امتلاكها القدرة على المناورة والقيام بعمليات قتالية تكتيكية. ولدينا بالفعل عقد مع الحرس الروسي".

وكشف أنه تم إقرار ميزانية وقدرها 2 مليار روبل لشراء هذه العربات مع وزارة الصناعة والتجارة للربع الأول من عام 2024.

المصدر: نوفوستي