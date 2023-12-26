الجراحون العسكريون الروس ينتشلون شظية من جندي في عمل جراحي فريد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجراحين العسكريين من مجموعة القوات الغربية أجروا عملية جراحية فريدة لانتشال شظية من الشريان السباتي لدى جندي جريح في محور كوبيانسك العملياتي.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن الجراحين العسكريين من مجموعة القوات الغربية يواصلون إنقاذ حياة الأفراد الجيش الروسي الذين يقومون بأداء مهامهم القتالية في العملية العسكرية الخاصة. وقد أجروا عملية جراحية مجهرية فريدة لإزالة شظية استقرت في الشريان السباتي لأحد الجنود.

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وأوضح أن الجندي تم نقله إلى المستشفى الرئيسي في المحور العملياتي مصابا بشظايا، وكانت حياته مهددة بخطر الموت، حيث أجرى الأطباء عملية جراحية مجهرية معقدة في رقبته. وتكللت بالنجاح، وذلك بفضل مهارة الجراحين العسكريين بعد أن تم انتشال الشظية وإيقاف نزيف الدم. وحالة الجندي الآن مستقرة

وقال جراح القلب الروسي إسلام رجبوف الذي أجرى العملية، إنه "كنا نصف تلك العملية في وقت السلم بأنها "فريدة من نوعها"، ولكن الآن استطاع الجراحون العسكريون إنقاذ مثل هؤلاء الجرحى أكثر من مرة".

المصدر: نوفوستي