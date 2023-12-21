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الأطباء الروس ينتشلون صاعقا من ظهر جندي مصاب بالقرب من الخطوط الأمامية (فيديو)

أخبار روسيا

الأطباء الروس ينتشلون صاعقا من ظهر جندي مصاب بالقرب من الخطوط الأمامية (فيديو)
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نجح فريق من الأطباء العسكريين في جيش الدبابات الأول التابع لمجموعة القوات الغربية في تنفيذ عملية معقدة لإزالة صاعق قاذفة القنابل اليدوية، وسحبه من الأنسجة الرخوة في ظهر جندي روسي.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن ناطق باسم وزارة الدفاع.

وتم تنفيذ العملية في محور "كوبيانسكي" العملياتي من قبل الأطباء العسكريين من الكتيبة الطبية في جيش الدبابات الأول التابع لمجموعة القوات الغربية. وتم اكتشاف الصاعق بالقرب من العمود الفقري، مما خلق صعوبات إضافية. مع ذلك، فعلى الرغم من احتمالية انفجار المقذوف أثناء العملية الجراحية، نجح الطاقم الطبي في إزالته من جسد الجندي المصاب.

تمت حماية جميع الأطباء والطاقم الطبي باستخدام الدروع الواقية للجسم، كما تم إجلاء المرضى الآخرين مؤقتا إلى مكان آمن. والحالة الصحية للجندي مستقرة الآن.

وأشار جراح عسكري يدعى رسول من جيش الدبابات الأول التابع لمجموعة القوات الغربية إلى أن أطباء فريقه نفذوا عملهم ولم يشعروا بالخوف. وأضاف الطبيب أن الأولوية بالنسبة لهم هي إنقاذ حياة الجرحى.

المصدر: نوفوستي

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