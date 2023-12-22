أول عملية لتبادل رسائل الأهالي للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا عن أول عملية لتبادل الرسائل والأغراض المرسلة للأسرى من أهاليهم بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت موسكالكوفا يوم الجمعة، أنه لأول مرة وبالاتفاق بينها وبين مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميتري لوبينيتس، جرت على الحدود بين روسيا وأوكرانيا عملية تبادل للرسائل والأغراض التي أرسلها ذوو الأسرى الروس المحتجزين في أوكرانيا وذوو الأسرى الأوكرانيين في روسيا.

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وفي 30 نوفمبر الماضي، أعلنت موسكالكوفا أنها ونظيرها الأوكراني زارا بشكل متبادل مجموعتين من الأسرى الروس في أوكرانيا والأسرى الأوكرانيين في روسيا، وكانت كل واحدة منهما تضم 119 أسيرا.

وأكدت أن ظروف احتجاز الأسرى لدى الطرفين تتجاوب مع المعايير الدولية.

وأعربت موسكالكوفا آنذاك عن أملها في أن يتمكن العسكريون الأوكرانيون الأسرى لدى الجانب الروسي من الحفاظ على الاتصال بأهاليهم. وأضافت أنهم سلموها رسائل لنقلها إلى ذويهم في أوكرانيا.

المصدر: تاس