مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: لم نناقش مع الجانب الأوكراني موضوع تبادل الأسرى

نفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، الأنباء التي تحدثت عن تبادل محتمل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت موسكالكوفا، إنه خلال المفاوضات مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس، لم يتم قط طرح قضية التبادل.

وأضافت: "تثير دهشتي الأخبار التي انتشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول تبادل الأسرى المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، حيث جرى الحديث عن 800 شخص من جانب كييف، و200 من الجانب الروسي. في مفاوضاتي مع نظيري الأوكراني لوبينيتس في أنقرة، لم يكن هناك أي حديث عن التبادلات".

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وأشارت إلى أنها تؤكد دائما أن "هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية". وقالت موسكالكوفا: "علاوة على ذلك، أعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا".

وفي الوقت نفسه، تطرقت موسكالكوفا إلى موضوع عودة الجنود الجرحى إلى أوطانهم.

وأضافت موسكالكوفا: "إن مسألة إعادة الجرحى العسكريين إلى الوطن لها طبيعة قانونية مختلفة تماما وتتم وفقا لأساليب أخرى وضعتها اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب لعام 1949".

المصدر: نوفوستي