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لا ضحايا أو أضرار.. إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي بمسيّرة أوكرانية في موسكو

أخبار روسيا

لا ضحايا أو أضرار.. إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي بمسيّرة أوكرانية في موسكو
Sputnik
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أحبطت منظومات الدفاع الجوي الروسية محاولة طائرة بدون طيار أوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية وتمكنت من إسقاطها في مقاطعة موسكو.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "يوم 22 ديسمبر الساعة 14:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مركبة جوية بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة بدون طيار الأوكرانية من قبل منظومات الدفاع الجوي التي كانت في الخدمة فوق أراضي مقاطعة موسكو".

وقال عمدة العاصمة موسكو سيرغي سوبيانين، إن قوات الدفاع الجوي في مدينة بودولسك صدّت هجوماً بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".

وأشار إلى أنه بحسب المعلومات الأولية "لم تتسبب بحدوث أي أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة المسيّرة.

وبتاريخ اليوم الجمعة، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرات بدون طيار فوق مناطق بريانسك وكالوغا.

المصدر: RT

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