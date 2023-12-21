الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "أتاكمز" أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه جسر القرم

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أطلقته القوات الأوكرانية باتجاه جسر القرم فوق مياه بحر آزوف.

وقال سالدو عبر قناته "تلغرام": " بواسطة الدفاع الجوي تم اليوم، إسقاط صاروخ "أتاكمز" فوق مياه بحر آزوف، كان متجها نحو جسر القرم، وبالتالي تم إحباط استفزاز آخر لنظام كييف".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا فوق بحر آزوف عند الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "في 21 ديسمبر، عند الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم صاروخي على أهداف في روسيا. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصاروخ الأوكراني فوق بحر آزوف".

المصدر: تاس