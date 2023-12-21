الأساطيل البحرية الحربية الروسية جاهزة للقتال

أعلن الأدميرال نيقولاي يفمينوف القائد العام للقوات البحرية الروسية أن لدى جميع الأساطيل البحرية الحربية الروسية جاهزية قتالية، وكلفت بمهام واسعة النطاق في عام 2024.



ويقول الأدميرال في تصريح للصحفيين: "جميع الأساطيل جاهزة للقتال. هذه ليست مجرد كلمات. لقد أكدت التدريبات والمناورات الاستعداد القتالي للأساطيل، وقبل كل شيء، استخدام الأسلحة العملية".

إقرأ المزيد

ويشير يفمينوف، إلى أن الأساطيل البحرية ستجهز بمعدات جديدة. كما من المقرر استلام كاسحة جليد ثانية في مطلع العام المقبل وسفن متعددة الوظائف وسفن إمداد.

ويقول: "أجرينا في عام 2023، سلسلة من التدريبات واسعة النطاق. وتمت الإشارة بصورة خاصة إلى التدريبات في القطب الشمالي "درع المحيط" التي جرت بمشاركة عدة أساطيل. وجرى بحضور القائد العام الأعلى استلام المعدات الجديدة: طرادات صاروخية تعمل بالطاقة النووية - للأغراض الاستراتيجية مع صواريخ مجنحة بعيدة المدى".

وبالإضافة إلى الغواصات النووية استلمت القوات البحرية غواصات تعمل بالديزل، وسفن من فئة كورفيت (فرقاطات صغيرة)، وسفن صواريخ صغيرة.

ويضيف: "نستعد الآن لاستلام سفينة للمنطقة البحرية البعيدة وسفينة صواريخ صغيرة أخرى وسفن للحماية من الألغام. وبالإضافة إلى السفن الحربية، تسلمت القوات البحرية هذا العام سفن دعم وإمداد".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"