زلزال بقوة 4.5 درجة جنوب غرب سيبيريا

أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة كيميروفو جنوب غرب سيبيريا.

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وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل وقوع الزلزال في الساعة 04:02 صباح اليوم الاثينين على عمق 10 كيلومترات شمال غربي قرية شيريغيش لمنقطة تاشتاغول بمقاطعة كيميروفو الروسية.

من جهتها أفادت إدارة منتجع التزلج "شيريغيش" الذي يعد الأكثر شعبية في سيبيريا بأن الزلزال لم يؤثر على عمل المنتجع.

المصدر: تاس