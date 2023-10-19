تسجيل هزات أرضية بقوة 4.7 درجة في داغستان

قالت مديرية حالات الطوارئ بجمهورية داغستان، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في أراضي هذه الجمهورية الواقعة في جنوب روسيا.

وجاء في بيان المديرية، اليوم الخميس، أن السكان في المناطق الجنوبية من داغستان، شعروا بهذه الهزات - في ديربنت وداغستانسكي أوجني.

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وأضاف البيان: " وبحسب المعلومات الواردة من محطة رصد الزلازل في مدينة محج قلعة، تم تسجيل حدث زلزالي في بحر قزوين".

ووفقا للبيان، وقع مركز الزلزال على مسافة 105 كليومترات من مدينة ديربنت. وكانت بؤرة الهزات الأرضية على عمق 25 كلم.

وبلغت قوة الزلزال 4.7 درجة. وشعر سكان مدينة ديربنت ومدينة داغستانسكي أوجني بهزات سطحية.

ولم تصل إلى مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أية معلومات عن وقوع دمار أو إصابات.

المصدر: نوفوستي