بوتين: الوقت يتطلب الوحدة والاستعداد للرد على أصعب التحديات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر لحزب "روسيا الموحدة"، أن هذا الوقت يتطلب من الجميع الحزم والوحدة والاستعداد للرد على أصعب التحديات التي تواجه البلاد.

وقال بوتين: "الآن، كل قرار نتخذه، كل كلمة وكل فعل له ثمن وأهمية خاصة بالنسبة لبلدنا. الوقت يتطلب منا أن نكون حازمين ومتحدين، ومستعدين للرد على أي تحديات، حتى أصعبها".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن حزب "روسيا الموحدة" ومؤيديه سيواصلون العمل بتفان كامل من أجل تحقيق نتائج للشعب وتحقيق الأهداف الوطنية، وأضاف بوتين: "إنني أتطلع إلى مزيد من العمل المشترك معكم من أجل مصلحة بلدنا الموحد".

كما شدد بوتين على أن روسيا إما أن تكون دولة ذات سيادة أو لا تكون موجودة على الإطلاق، وهي ليست دولة تتنازل عن سيادتها مقابل السجق كبعض الدول.

وقد ألقى بوتين خطابه في مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الذي أيد بالإجماع ترشحه المستقل للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المصدر: RT