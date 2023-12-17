قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا إما أن تكون دولة ذات سيادة أو لا تكون موجودة على الإطلاق، وهي ليست دولة تتنازل عن سيادتها مقابل السجق كبعض الدول.

ووصف بوتين بثروة روسيا مواطنيها الذين أظهروا بالفعل الإخلاص لواجبهم وبلدهم خلال المحن: "هؤلاء هم الأطباء والمعلمون والعلماء ورجال الأعمال والعمال والمهندسون في مؤسسات الدفاع وغيرها من المؤسسات الصناعية والمزارعون."

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس أنه يتوقع منهم أن يصبحوا المرشحين الرئيسيين لحزب روسيا المتحدة في الانتخابات على مختلف المستويات.

وقد ألقى الرئيس بوتين خطابه في مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الذي أيد بالإجماع ترشحه المستقل للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفيما يلي المحاور الرئيسية لخطاب فلاديمير بوتين في مؤتمر روسيا الموحدة:

الدولة الروسية ستكون ذات سيادة، وبالتالي دولة وطنية حقًا

الجيش سيعل كل ما بوسعه لحماية روسيا، فلدينا روسيا واحدة فقط

تدافع سيادة روسيا عن كل ما هو عزيز علينا: الحرية والرخاء ووحدة المجتمع

يواجه الاتحاد الروسي تحديات تاريخية، ويتطلب حجمها بذل جهود متضافرة. المهم هو الاستعداد للمضي قدمًا وتحقيق المزيد

إن محاولات بث الشقاق والتفرقة بين الأعراق والأديان خيانة لروسيا.

وصف بوتين المنافسة والتنوع الفكري بأنها مفتاح تنمية البلاد، ولكن مع احترام مصالح روسيا

أعلن بوتين عن حاجة وضرورة أن تكون روسيا قوية

لن يتخذ الاتحاد الروسي القرارات إلا بنفسه، "دون نصائح من الخارج"

شن الغرب عدوانًا حقيقيًا على روسيا الاتحادية، وكان يتفاقم من سنة إلى أخرى

"الوصفات" الغربية لن تنجح ضد روسيا

وأشار بوتين إلى أن المهام التي تواجه روسيا تتزايد مثل كرة الثلج، لكن روسيا دولة شتوية وتحب الثلج

الزمن الحالي يتطلب الحزم والتماسك والاستعداد للرد حتى على أصعب التحديات.