قاذفتان روسيتان من طراز "توبوليف 22 إم 3" تقومان بطلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق

قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "توبوليف 22 إم 3" في القوات المسلحة الروسية بطلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "توبوليف 22 إم 3" تابعتان للقوات الجوية الروسية بطلعة جوية مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".

ووفقا للبيان، رافقت الدورية مقاتلة من طراز "سو 30 إس إم في إكس"، وكانت مدة الرحلة حوالي خمس ساعات.

وفي بعض مراحل الطلعة، رافقت القاذفات مقاتلات من دول أجنبية.

وتقوم القاذفات الروسية بانتظام بطلعات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتتم جميع الطلعات بما يتوافق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: تاس