الخارجية الروسية: بحر البلطيق لن يصبح أبدا مقصورا على "الناتو"

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن على حلف "الناتو" أن يدرك العواقب السلبية لمحاولاته تحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي للحلف.

إقرأ المزيد

جاء ذلك على هامش الدورة السادسة عشر لمنتدى "فيرونا" الاقتصادي الأوراسي في سمرقند بجمهورية أوزبكستان، حيث تابع غروشكو: "أولا، بحر البلطيق لن يتحول أبدا إلى بحر داخلي لحلف (الناتو)، وهي التعبيرات التي يستخدمها سياسيون خفيفو الوزن".

وقال غروشكو: "أعتقد أن الأشخاص المنوط بهم اتخاذ القرارات والاستراتيجيين العسكريين في (الناتو) يفهمون جيدا أن إغلاق بحر البلطيق أمام روسيا يعني إغلاق بحر البلطيق أمام الجميع. ولن أقول شيئا أكثر من ذلك، لكن هذه أمنيات وأحلام، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف غروشكو أن "من يحاول تحقيق هذه الأحلام بأفعال عملية، عليه أن يدرك كل العواقب السلبية التي يمكن أن تؤدي إليها".

ويعقد منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي السادس عشر بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان في الفترة من 3-4 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي