تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد" حول استعداد روسيا لمواجهة تحديات الناتو في مياه بحر البلطيق.

وجاء في المقال: باتت نية بريطانيا إرسال سفن حربية إلى بحر البلطيق معروفة. فقد جرى الحديث عن ذلك على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإستونية. ويلاحظ أن هدف لندن المعلن هو حماية بنية الأعماق التحتية، من السلوك "التخريبي" الروسي.

سيجري نشر سفن في مضيق البلطيق وبحر الشمال والمضيق الدنماركي. لقد تم اعتماد الوثيقة الأساسية التي تنظم هذه الإجراءات من قبل وزراء دفاع دول قوات التدخل السريع المشتركة. بالإضافة إلى بريطانيا، تضم هذه المنظمة فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والسويد. وقد أعلنت هذه الدول بالفعل عن عزمها على توفير أساطيلها لهذا الغرض.

حول ذلك، قال العقيد البحري فاسيلي دانديكين: "أي أعمال معادية بالقرب من حدودنا تخلق مخاطر محددة. من المحتمل أن تؤدي زيادة الدوريات في بحر البلطيق، من قبل بريطانيا ودول أوروبية أخرى، إلى حصار كامل للمنطقة المائية أمام الأساطيل التجارية والعسكرية الروسية. خصومنا يحلمون دائما بـ "الضغط" على روسيا".

"انطلاقا من ذلك، فإن نية تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية لحلف شمال الأطلسي تتناسب تمامًا مع النموذج التاريخي المديد الذي تستخدمه الدول الغربية في التخطيط للعمليات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة السفن بالقرب من حدود روسيا ستتيح لهم جمع معلومات استخبارية".

"لقد اعتدنا على عداء الدول الغربية ومستعدون للرد عليها بالشكل المناسب. تعمل روسيا بشكل منهجي على تعزيز المراقبة في بحر البلطيق، وإذا حاولت سفن الناتو القيام بأعمال عدائية، فسنقوم بسرعة بقمع أي نشاط للعدو".

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