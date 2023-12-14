روسيا تحذر: إقلاع طائرات "F-16" الأوكرانية من قواعد في الناتو يعتبر مثابة مشاركة الحلف في الصراع

أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن إقلاع طائرات "F-16" الأوكرانية من قواعد في الناتو يعتبر مشاركة للحلف في الصراع.

وقال غافريلوف، خلال جلسة المنتدى الـ106 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر بشدة من أن استخدام هذه المقاتلات الآتية من أراضي هذه الدول الأعضاء في حلف الناتو سيعتبر مشاركة في النزاع في أوكرانيا وسيضطر روسيا إلى الرد".

وأشار غافريلوف إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها" يواصلون خلق تهديدات أمنية على الحدود الغربية لروسيا.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مطلع بأن صواريخ "40 أن 6" المخصصة لأنظمة "أس-400" الصاروخية التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستصبح من إحدى الوسائل الرئيسية لتدمير مقاتلات "إف-16".

وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "تستخدم أنظمة "أس-400" المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ "40 أن 6" الموجهة البعيدة المدى والأكثر تقدما في فئتها عالميا والمزودة برأس موجه بقدرات فريدة. وبفضل هذا الصاروخ يمكن لمنظومة "أس-400" بالتعاون مع طائرة كشف رادارية بعيدة المدى من طراز "أ 50 أو" إصابة أهداف وراء الأفق، بما فيها تلك التي تتمتع بقدرة على المناورة عالية السرعة وعلى ارتفاعات منخفضة جدا. ومن المحتمل أن تصيب أنظمة "أس-400" بصواريخ "40 أن 6" مقاتلات "إف-16" فور إقلاعها بعد نشرها في المطارات الأمامية".

وأضاف أن "من المتوقع أن تصبح هذه الصواريخ من إحدى الوسائل الرئيسية - بالإضافة إلى المقاتلات الروسية - لتدمير مقاتلات "إف-16".

وأشار إلى أن مقاتلات "إف-16" لا تمثل أي صعوبة من حيث كشفها وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسي مشددا على أن تقديم هذه المقاتلات من قبل الجانب الأوكراني كآلية هامة لرفع القدرة القتالية للقوات الأوكرانية هو دعاية لا غير".

المصدر: نوفوستي