خبير عسكري روسي يكشف عن سلاح رئيسي لتدمير مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

صرح مصدر مطلع بأن صواريخ "40 أن 6" المخصصة لأنظمة "أس-400" الصاروخية التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستصبح من إحدى الوسائل الرئيسية لتدمير مقاتلات "إف-16".

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وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "تستخدم أنظمة "أس-400" المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ "40 أن 6" الموجهة بعيدة المدى والأكثر تقدما في فئتها بالعالم ومزودة برأس موجه بقدرات فريدة. وبفضل هذا الصاروخ يمكن لمنظومة "أس-400" بالتعاون مع طائرة كشف رادارية بعيدة المدى من طراز "أ 50 أو" إصابة أهداف وراء الأفق، بما فيها ذات المناورة عالية السرعة وعلى ارتفاعات منخفضة جدا. ومن المحتمل أن تصيب أنظمة "أس-400" بصواريخ "40 أن 6" مقاتلات "إف-16" فور إقلاعها بعد نشرها في المطارات الأمامية".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تصبح هذه الصواريخ من إحدى الوسائل الرئيسية بالإضافة إلى المقاتلات الروسية لتدمير مقاتلات "إف-16".

وأشار إلى أن مقاتلات "إف-16" لا تمثل أي صعوبة من حيث كشفها وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسي مشددا على أن تقديم هذه المقاتلات من قبل الجانب الأوكراني كآلية هامة لرفع القدرة القتالية للقوات الأوكرانية هو دعاية لا غير".

ووافقت هولندا والدنمارك على تسليم مقاتلاتها من طراز "إف-16" لأوكرانيا وتخطط هولندا لإرسال أول المقاتلات الموعودة إلى كييف العام المقبل.

المصدر: نوفوستي