تعداد سكان الشيشان يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة

قال وزير التنمية الاقتصادية والتنمية الإقليمية والتجارة في جمهورية الشيشان رستم شابتوكاييف، إن تعداد سكان الجمهورية تجاوز الـ1.5 مليون نسمة، ويتزايد سنويا بمعدل 19 ألف نسمة.

وأضاف شابتوكاييف خلال افتتاح يوم جمهورية الشيشان على هامش المنتدى والمعرض الدولي "روسيا": "بفضل السياسة الاجتماعية الفعالة، يتزايد تعداد سكان الجمهورية سنويا بمعدل 19 ألف نسمة.

وأضاف، أن الثروة الوطنية الرئيسية لأي بلد هو الشعب. واليوم وصل تعداد سكان جمهورية الشيشان إلى أكثر من مليون ونصف مليون نسمة".

وبحسب الوزير الشيشاني، تحتل الجمهورية المرتبة الأولى في البلاد من حيث معدل الخصوبة الإجمالي، والمركز الثاني من حيث أدنى معدل إجمالي للوفيات.

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وأشار شابتوكاييف إلى أن 47 منشأة رعاية صحية تم بناءها منذ عام 2018، كما زاد عدد الأطباء على مدى السنوات الخمس الماضية بأكثر من 17 بالمائة وبلغ 4370 طبيباً".

المصدر: ريا نوفوستي