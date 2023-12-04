بوتين: التعاون مع الجزائر يسير بخطى جيدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدر المسار السياسي المتوازن للجزائر، مشيرا إلى أن التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة.

وقال بوتين: "التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة. تجاوز حجم التجارة ملياري دولار، العلاقات الإنسانية تتوسع باستمرار، نحن نقدر مسار السياسة الخارجية المتوازن للقيادة الجزائرية".

وأشار إلى أنه في الفترة بين 2024 و2025 ستحصل الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "بالطبع سنكثف التنسيق مع الشركاء الجزائريين بشأن القضايا الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية".

وجاءت تصريحات بوتين خلال مراسم قبول أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد، من بينهم سفير دولة الجزائر.

وأكد نائب مدير مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الروسية، أندريه كوتشيروف، أن روسيا ضاعفت صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الجزائر بأكثر من الضعف خلال عام.

وقال كوتشيروف: "روسيا هي واحدة من أكبر خمسة مصدرين للمنتجات الزراعية إلى الجزائر، إذ بلغت قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والصناعية إلى الجزائر بحلول نهاية عام 2021 حوالي 336 مليون دولار، وارتفع هذا الرقم بحلول نهاية عام 2022 إلى 699 مليون دولار. والجزائر هي واحدة من أكثر البلدان النامية ديناميكية في القارة الإفريقية".

المصدر: نوفوستي