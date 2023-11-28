روسيا والجزائر توقعان على بروتوكول تعاون قضائي

وقع المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، خلال محادثات مع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، على بروتوكول تعاون قضائي بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات تتميز بالشراكة الاستراتيجية.

واستقبل وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحضر هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، وفد هام من روسيا، والسفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، إلى جانب إطارات بالوزارة.

RT

واقترح المدعي العام الروسي أن "يدرس وزير العدل الجزائري، إبرام اتفاقية مع روسيا بشأن عدم تسليم المواطنين بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن تقديم الضمانات المتبادلة المناسبة قبل التوقيع عليها".

وقال: "اليوم، تستخدم هذه المنظمة، من خلال جهود مجموعات معينة، لخدمة مصالح شخصية وفي انتهاك لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما".

RT

ووقع الطرفان خلال اللقاء على بروتوكول للتعاون يحدد مجالات العمل المشترك ذات الأولوية، ويمنح موظفي وزارة العدل الجزائرية فرصة المشاركة مجانا في الفعاليات التدريبية الروسية.

RT

RT

وشمل التوقيع عدة مجالات، فيما يخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام، خاصة الجريمة المنظمة وتبيض الأموال وجرائم الفساد، والجرائم الإلكترونية، والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجار بالأشخاص وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال إلى الخارج والتعاون من أجل استردادها.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT