صرح مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن كييف كان بإمكانها إنقاذ مئات الآلاف من أرواح الأوكرانيين لو أنها وقعت معاهدة سلام مع موسكو.

وقال ميدينسكي للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أنا مقتنع تماما بأنه لو وقعت كييف معاهدة السلام حينها (عام 2022) بشروط مقبولة للطرفين، لأنقذت حياة مئات الآلاف من جنودها، لكن زيلينسكي اختار الحرب".

وقال مساعد الرئيس الروسي الذي ترأس عام 2022 الوفد الروسي إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول 2022: "عندما عدنا من إسطنبول، جاء بوريس جونسون إلى كييف وقال: إننا لن نوقع أي شيء معهم على الإطلاق، دعونا نحارب."

وتابع ميدينسكي: "بعد 15 أبريل، عندما كان النص الأولي لمعاهدة السلام جاهزا، لم يأت بوريس جونسون إلى كييف فحسب، بل وصل "أصحاب القرار" الحقيقيون أيضا على عجل، على ما أذكر، وزير الخارجية الأمريكي، ورئيس البنتاغون".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

المصدر: تاس