كييف وواشنطن توقعان اتفاقية حول توسيع نطاق المراقبة على استخدام الأسلحة الغربية من قبل كييف

وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية اتفاقية مع السفارة الأمريكية في كييف لتوسيع المراقبة على استخدام الأسلحة الغربية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر قناتها على تليغرام، بيانا جاء فيه: "المراقبة الموسعة لاستخدام الأسلحة توفر قوائم جرد منتظمة وفحوصات مادية مشتركة مع الشركاء وفحوصات خاصة. الآن ستوفر وزارة الدفاع شفافية إضافية فيما يتعلق بتخزين واستخدام الأسلحة الأجنبية. تتطلب أنواع معينة من الصواريخ والقاذفات والمسيرات وأجهزة الرؤية الليلية التي ينقلها الشركاء الأمريكيون مراقبة دقيقة وظروف تخزين خاصة."

وأضافت: "سيتم الآن تنفيذ الإشراف اللازم على التوافر والمحاسبة والامتثال لشروط التخزين المناسبة من قبل وزارة الدفاع مع شركاء أجانب، كجزء من المراقبة سيشارك المتخصصون الأمريكيون بانتظام في عمليات التفتيش الميداني المشتركة وتقديم المشورة بشأن القضايا الضرورية".

يذكر أنه في أبريل من هذا العام، وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعضاء الكونغرس الأمريكي بـ "حساب كل دولار من المساعدات الأمريكية."

المصدر: RT