أشار رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف إلى أنه لا يمكن إعادته إلا نتيجة لتحقيق الأهداف التي طرحها الرئيس الروسي من العملية العسكرية الخاصة.

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية إن الذهب السكيثي، شأنه شأن قطع أثرية ثمينة أخرى، قد ينتهي به الأمر بعد نقله إلى كييف في يد المجموعات الخاصة لمسؤولي كييف. وإنه من الممكن إعادتها إلى مكانها الصحيح في شبه جزيرة القرم فقط من خلال تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

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وأوضح:" كانت كييف توزع سابقا مثل هذه التحف الثمينة بين مجموعات خاصة للمسؤولين العاديين، لذلك لا داعي أن ننتظر أي شيء جيد من هذه المجموعات، ولكن من وجهة نظر النهج، فقلت منذ فترة طويلة إنه حان الوقت للتخلي عن أقوال غوغائية تفيد بأنهم لن يعطوننا الذهب أبدا. ومن الواضح أنهم لن يردوها إلا بالقوة، من خلال اتخاذ خطوات حاسمة والإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل استباقي، لذلك كان من الواضح أنهم لن يعطونا الذهب، وهذا لا يمكن إلا أن يتم حلها نتيجة لتحقيق الأهداف التي طرحها الرئيس أمام العملية العسكرية الخاصة".

يذكر أن الذهب السكيثي عبارة عن مجموعة من أكثر من ألفي قطعة استخدمت لتزيين معرض "شبه جزيرة القرم: الذهب وأسرار البحر الأسود"، الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2014 في متحف "ألارد بيرسون" في أمستردام. وقد نشأ وضع غير واضح معها بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في مارس عام 2014. وأعلنت متاحف القرم وأوكرانيا حقوقهما في المعروضات المأخوذة من شبه الجزيرة. وفي هذا الصدد، أوقفت جامعة أمستردام، التي تشرف على أعمال متحف "ألارد بيرسون" إجراءات نقل التحف الثمينة لحين التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أو حل الموضوع قانونيا.

وفي يونيو 2023، أيدت المحكمة العليا في هولندا قرارا أصدرته محكمة الاستئناف في أمستردام بنقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.

ووصف السيناتور الروسي الذي يمثل شبه جزيرة القرم سيرغي تسيكوف، في مقابلة مع وكالة " تاس" هذا القرار بأنه غير قانوني، لأن الذهب السكيثي، ينتمي وفقا لجميع القوانين، إلى متاحف القرم.

المصدر: تاس