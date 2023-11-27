مدفيديف: شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية تهدد مصالح روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الشبكة الواسعة من المختبرات البيولوجية الأمريكية تشكل خطرا على المصالح الروسية، مؤكدا الرد عليها وفق تدابير فعالة جديدة.

وأوضح مدفيديف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة مكافحة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي: "إن الشبكة الواسعة من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي تشكل خطرا جسيما على مصالحنا الوطنية".

وأضاف: "يجب أن يكون الرد على هذه التهديدات بتدابير فعالة جديدة".

كما أكد أن "السلطات ستواصل إيلاء تطوير التكنولوجيات الحيوية الحديثة في روسيا اهتماما وثيقا".

هذا وقال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، في وقت سابق، إن موسكو قلقة من احتمال قيام واشنطن بتوسيع جغرافية شبكتها من المختبرات البيولوجية في إفريقيا.

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المصدر: RT