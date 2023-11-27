 
مباشر
عاجل
حماس تعلن الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل لمدة يومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة

مدفيديف: شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية تهدد مصالح روسيا

أخبار روسيا

مدفيديف: شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية تهدد مصالح روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whus

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الشبكة الواسعة من المختبرات البيولوجية الأمريكية تشكل خطرا على المصالح الروسية، مؤكدا الرد عليها وفق تدابير فعالة جديدة.

وأوضح مدفيديف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة مكافحة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي: "إن الشبكة الواسعة من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي تشكل خطرا جسيما على مصالحنا الوطنية".

وأضاف: "يجب أن يكون الرد على هذه التهديدات بتدابير فعالة جديدة".

كما أكد أن "السلطات ستواصل إيلاء تطوير التكنولوجيات الحيوية الحديثة في روسيا اهتماما وثيقا".

هذا وقال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، في وقت سابق، إن موسكو قلقة من احتمال قيام واشنطن بتوسيع جغرافية شبكتها من المختبرات البيولوجية في إفريقيا.

إقرأ المزيد
موسكو: نمتلك أدلة لا تقبل الجدل على نقل مواد كيميائية سامة من الولايات المتحدة إلى كييف
موسكو: نمتلك أدلة لا تقبل الجدل على نقل مواد كيميائية سامة من الولايات المتحدة إلى كييف
إقرأ المزيد
موسكو: الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية محددة
موسكو: الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية محددة
إقرأ المزيد
برلماني روسي: روسيا ستواصل التحقيقات في عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية
برلماني روسي: روسيا ستواصل التحقيقات في عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا