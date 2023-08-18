برلماني روسي: روسيا ستواصل التحقيقات في عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن روسيا ستواصل بالتعاون مع دول أخرى التحقيقات في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية.

وقال كوساتشوف في تصريح لوكالة "تاس"، تعليقا على اتهامات البنتاغون لروسيا وبعض الدول الأخرى بشأن "التهديدات البيولوجية": "أعتقد أن أفضل الردود على اتهامات البنتاغون التي لا أساس لها، هو ليس تبريراتنا بشأن الأمور التي لا وجود لها على الإطلاق، بل مواصلة التحقيقات في روسيا بالتعاون مع دول أخرى، إذ أن ذلك لا يخصنا نحن لوحدنا".

واعتبر كوساتشوف اتهامات البنتاغون لروسيا دليلا على أن عمل اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا "حقق أهدافه".

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وجاء ذلك تعليقا على تقرير صدر عن البنتاغون، حول الحماية البيولوجية للولايات المتحدة، قال إن أبحاث بعض الدول، بما فيها روسيا والصين، في مجال الأسلحة البيولوجية "تمثل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي".

واعتبر البنتاغون في تقريره الصين "أكبر التحديات" التي يواجهها، وتحدث كذلك عن "خطر كبير" من جهة روسيا، ودعا "لليقظة تجاه المخاطر" من جانب كوريا الشمالية وإيران والتنظيمات المتطرفة.

يذكر أن اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا قدمت في أبريل الماضي تقريرها صدر في ختام سنة من العمل. وأشار التقرير إلى أن برامج الولايات المتحدة البيولوجية لها أغراض مزدوجة، ويمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضا.

المصدر: تاس