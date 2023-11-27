أول قائد لمقاتلة "سو-27" يحتفل بعيد ميلاده الـ75

احتفل الطيار الأسطوري المتخصص في اختبار الطائرات ليونيد لوباس، يوم 25 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ75.

والتحق لوباس بالكلية الجوية بعمر 19 عاما، وعند بلوغه عمر 33 عاما بدأ في اختبار مختلف الأنواع من الطائرات المدنية والعسكرية وتحضيرها للطلعات الجوية. ومنذ ذلك الحين منح الطيار شهادة التحليق في الجو لعشرات الأنواع من الطائرات المدنية والعسكرية.

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وكان يخاطر بحياته كثيرا، ولم يغادر متن الطائرة ولا مرة خلال مسيرته الطويلة في الطيران، وقلدته الحكومة الروسية لقاء شجاعته لقب بطل روسيا.

وحقّق أول طلعة جوية بطائرة الإقلاع العمودي "ياك – 38". أما مقاتلة "سو- 27" التي تعد من أكثر المقاتلات شعبية في العالم فكان لوباس أول من استطاع ترويضها. كما كان أول من أثبت أنه عند حدوث الانهيار الحلزوني للطائرة يمكن الخروج منها بسلامة، وكان يظهر مرارا في العروض الجوية المختلفة لعبا بهلوانيا يسمى بـ"الحلزونة" عندما تتوقف مقاتلة "سو- 27" في الجو في وضع عمودي، ثم تبدأ في النزول إلى الأسفل ملتزما بهذا الوضع الخطير.

المصدر: VK