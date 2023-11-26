إعصار يضرب سواحل القرم وفرق الإنقاذ تجلي أكثر من 20 عائلة (فيديو)

ضرب إعصار اليوم الأحد، شمال غرب شبه جزيرة القرم، وقد غمرت المياه المنازل القريبة من الساحل، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء حوالي 20 عائلة.

وقال مركز الأرصاد الجوية في شبه جزيرة القرم إن رياح الإعصار بلغت سرعتها 40 مترا في الثانية.

وقالت السلطات في القرم إن المياه غمرت عددا من المنازل القريبة من الساحل، مضيفة أن رجال الإنقاذ أجلوا 20 عائلة.

بالإضافة إلى ذلك، غمرت المياه جزئيا الطريق السريع التي تربط مدينة سيمفيروبول بالمناطق الأخرى.

المصدر: نوفوستي